Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Yeni Malatya maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Takımdaki eksik sayısının fazla olduğunu belirten Yalçın, "Bizim için bu saatten oyunun çok fazla önemi yok. Önemli olan 3 puan. Kazanmamız gereken şekilde oynayacağız" dedi.

Yalçın, bu hafta sonu karşılaşacakları Fenerbahçe maçına Boateng'in yetişeceğini söylerken, "Kim hazırsa bakarız. Dönebilecek isimler arasında Atiba var. Burak Yılmaz bir ihtimal dönebilir" ifadelerini kullandı.

205 GÜN SONRA MALATYA'DA

Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın, 205 gün sonra rakip olarak şehre geldi.