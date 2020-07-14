Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Ankara turu öncesi güne masa tenisi oynayarak başladı. Ardından ikili Ankaralı vatandaşlarla bir araya geldi.





RUSSELL WESTBROOK CORONAYA YAKALANDI

NBA ekiplerinden Houston Rockets'te forma giyen Russell Westbrook, coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu haber şok etkisi yaratırken, 31 yaşındaki yıldız isim, karantinaya alındı. Coronavirüs sebebiyle ara verilen NBA'de tatil hala devam ediyor.



EMRE ÇOLAK DEPORTİVO İLE YOLLARI AYIRABİLİR

Deportivo'da forma giyen Türk futbolcu Emre Çolak, takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı. İspanyol basını, Emre'nin sakatlık sorunu olmadığını ve kulüpten izin almadan bu sabahki antrenmana katılmadığını yazdı. Emre'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi.