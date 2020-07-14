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    • Spor
    • 14.07.2020 Gazete
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    Muharrem Kasapoğlu ’ı ağırladı (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , ’ı Ankara’da ağırladı. İlk olarak Gençlik ve ’nda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Ankara turu öncesi güne masa tenisi oynayarak başladı. Ardından ikili Ankaralı vatandaşlarla bir araya geldi.

    Muharrem Kasapoğlu Cedi Osman’ı ağırladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'ı Ankara'da ağırladı. İlk olarak Gençlik ve 'nda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Ankara turu öncesi güne masa tenisi oynayarak başladı. Ardından ikili Ankaralı vatandaşlarla bir araya geldi.


    RUSSELL WESTBROOK CORONAYA YAKALANDI
    NBA     ekiplerinden 'te forma giyen Russell Westbrook, coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu haber şok etkisi yaratırken, 31 yaşındaki yıldız isim, karantinaya alındı. Coronavirüs sebebiyle ara verilen NBA'de tatil hala devam ediyor.


    EMRE ÇOLAK DEPORTİVO İLE YOLLARI AYIRABİLİR
    Deportivo'da     forma giyen Türk futbolcu Emre Çolak, takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı. İspanyol basını, Emre'nin sakatlık sorunu olmadığını ve kulüpten izin almadan bu sabahki antrenmana katılmadığını yazdı. Emre'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

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