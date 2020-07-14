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    • 14.07.2020 14:53
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    • 14.07.2020 14:53
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    'ta 6-8 hafta yok!

    ekiplerinden 'ın tecrübeli oyun kurucusu , sağ el başparmağındaki kırık nedeniyle parkelerden 6-8 hafta arasında uzak kalacak.

    Lakers'ta Rajon Rondo şoku!

    ekibi 'ın oyun kurucusu , sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek.

    Lakers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Rondo'nun sağ el başparmağında kırık tespit edildiği duyuruldu.

    Bu hafta takım kampından ayrılacağı ve ameliyat edileceği açıklanan 34 yaşındaki Rondo'nun sahalara dönmesinin 6-8 hafta süreceği kaydedildi.

    Takımıyla bu sezon 48 maça çıkan ABD'li basketbolcu, 7,1 sayı, 5 asist, 3 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

    NBA'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'da 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak.

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