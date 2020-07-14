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    • 14.07.2020 15:13
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    • 14.07.2020 15:13
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    'de lük için en büyük aday !

    Tecrübeli geri dönüş hazırlığında. Son olarak ekiplerinden 'u çalıştıran tecrübeli teknik adam verdiği aranın ardından sezon sonunda ile lige geri dönüyor.

    Aykut Kocaman dönüyor! Yeni takımı...

    'de pandemi dönemi sonrası oynadığı 6 maçtan da galibiyet alamayan 'de yönetim operasyon için çalışmalra başladı. 'un Ankaragücü maçı sonrası istifasını kabul etmeyen yönetim, sezon bitiminde genç çalıştırıcı ile yolları ayırmayı düşünüyor. Kurmaylar alternatifi de belirledi.

    SEZON SONU KESİNLEŞECEK
    Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktör konusunda hedefi oldu. Son olarak 'u çalıştıran ve dinlenme kararı alan 55 yaşındaki deneyimli teknik adamın da ekibine sıcak baktığı bildirildi. Anlaşma olması halinde Kocaman'ın Göztepe serüveni başlayacak.

    Göztepe'de 'nın istifası sonrası 11. haftada takımın başına geçen İlhan Palut, 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi ile 1.23'lük bir puan ortalaması tutturmuştu.

    4 KEZ KUPA KALDIRDI
    55 yaşındaki deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, futbolculuk kariyerinde formasıyla sayısız başarılar elde ettikten sonra teknik direktör olarak da birçok kupa kaldırdı. Fenerbahçe'de bir Süper Lig, 2 de şampiyonluğu yaşayan Kocaman, 2017 sezonunda ise Konyaspor'a tarihindeki ilk Türkiye Kupası zaferini yaşatmıştı.

    Haberler Spor Göztepe'de teknik direktörlük için en büyük aday Aykut Kocaman!
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