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    • Spor
    • 14.07.2020 Gazete
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    Kartal’dan yakın takip

    Yeni deplasmanına yıldızlarından yoksun çıktı. Buna rağmen Caner’in penaltısıyla kazanmayı bildi. Kartal böylece G.Saray'a 4, Fener'e 6 puan fark attı. 'u geçerek 3 . olma yolunda ümitlerini son 2 maça taşıdı.

    Kartal’dan yakın takip

    Beşiktaş 'dan 3 puanla döndü. Kartal ligde düşmeme mücadelesi veren 'u deplasmanda 1-0 yenerek 3.'lük yarışında umutlandı. 12'de 'nin vuruşunda top direğin yanından auta gitti. Aynı dakika içinde Umut yakın mesafeden topu auta yolladı.

    CANER PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
    Maçın 38. dakikasında N'Koudou'nun etkili vuruşunda Farnolle gole izin vermedi. 49'da Farnolle'un Gökhan'a yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı Caner gole çevirdi: 1-0.

    GÜVEN YALÇIN 2. GOLÜ KAÇIRDI
    Güven'in 54'te yaptığı vuruşta Farnolle topu zor çeldi. 56'da Chebake'nin kafa vuruşunda top auta gitti. Bu dakikadan sonra 2 takımın çabası sonucu değiştirmeyince maçı 1-0 kazandı.

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