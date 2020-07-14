Kartal’dan yakın takip

Beşiktaş Malatya'dan 3 puanla döndü. Kartal ligde düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 3.'lük yarışında umutlandı. 12'de Gökhan Töre'nin vuruşunda top direğin yanından auta gitti. Aynı dakika içinde Umut yakın mesafeden topu auta yolladı.
CANER PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
Maçın 38. dakikasında N'Koudou'nun etkili vuruşunda Farnolle gole izin vermedi. 49'da Farnolle'un Gökhan'a yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı Caner gole çevirdi: 1-0.
GÜVEN YALÇIN 2. GOLÜ KAÇIRDI
Güven'in 54'te yaptığı vuruşta Farnolle topu zor çeldi. 56'da Chebake'nin kafa vuruşunda top auta gitti. Bu dakikadan sonra 2 takımın çabası sonucu değiştirmeyince Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.