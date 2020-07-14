Fenerbahçe'nin pazar gecesi Demir Grup Sivasspor'a yenilerek hem Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşması hem de Avrupa Ligi iddiasını riske atması taraftarı isyan ettirirken yenilginin ve kötü futbolun faturası Başkan Ali Koç'a kesildi. Mesajlarda doğru kadronun kurulmaması ile birlikte Ersun Yanal'dan sonra iyi bir bir teknik adamın getiririlmememesi en önemli sebep olarak gösterildi.
YANLIŞ SEÇİMLER İSYAN ETTİRDİ
Mesajlarda, "Ersun Yanal'ın yerine emanet değil de iyi ve kariyerli bir teknik adam getirilseydi şimdi 3. sıradaydık. Devler Ligi vizesi cebimizdeydi", "7. sırada olmamız senin eserin Başkan Koç" yorumları yapıldı. Eleştirilerden futbolcular da nasibini aldı.
FENERBAHÇE BÖYLE Mİ OYNAR!
Fenerbahçe taraftarı, sanal alamde "Fırsat ayağımıza gelmiş. Böyle kritik bir maçta böyle futbol mu oynanır" dedi.