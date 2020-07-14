Fenerbahçe'nin pazar gecesi Demir Grup Sivasspor'a yenilerek hem Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaşması hem de Avrupa Ligi iddiasını riske atması taraftarı isyan ettirirken yenilginin ve kötü futbolun faturası Başkan Ali Koç'a kesildi. Mesajlarda doğru kadronun kurulmaması ile birlikte Ersun Yanal'dan sonra iyi bir bir teknik adamın getiririlmememesi en önemli sebep olarak gösterildi.