Emre Kılınç heyecanı

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın yüzünü Emre Kılınç güldürdü.Prensip anlaşmasına varılan genç yıldızın, Sivas'ın Kadıköy'de 2-1 kazandığı maçta gösterdiği müthiş performans heyecan yarattı. Aynı maçta Mert Hakan'ın etkisiz bir görüntü çizmesi üzerine sosyal medyada, "Emre yılın transferi olacak" yorumları yapıldı.



ALPASLAN DA LİSTEYE GİRDİ

Yeni yabancı kuralı sonrası yerli futbolculara ilgisini daha da artıran G.Saray, Göztepeli Alpaslan'ı gündemine aldı. Genç yıldızla F.Bahçe de ilgileniyor.