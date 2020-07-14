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    • Spor
    • 14.07.2020 Gazete
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    Kılınç heyecanı

    Prensip anlaşması sağlanan genç yıldızın ’deki performansı büyük beğeni topladı. 'ın Kadıköy'de 2-1 kazandığı maçta gösterdiği müthiş performans heyecan yarattı.

    Emre Kılınç heyecanı

    Mert Hakan YandaşFenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın yüzünü Emre Kılınç güldürdü.Prensip anlaşmasına varılan genç yıldızın, Sivas'ın Kadıköy'de 2-1 kazandığı maçta gösterdiği müthiş performans heyecan yarattı. Aynı maçta Mert Hakan'ın etkisiz bir görüntü çizmesi üzerine sosyal medyada, " yılın transferi olacak" yorumları yapıldı.

    ALPASLAN DA LİSTEYE GİRDİ
    Yeni yabancı kuralı sonrası yerli futbolculara ilgisini daha da artıran G.Saray, Göztepeli Alpaslan'ı gündemine aldı. Genç yıldızla F.Bahçe de ilgileniyor.

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