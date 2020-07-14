Üst üste aldığı yenilgilerle önce şampiyonluk sonra Şampiyonlar Ligi iddiasını kaybeden Galatasaray'ı yeni sezonda büyük sorunlar bekliyor. 40 milyon Euro'luk UEFA gelirinden olan Sarı-Kırmızılılar, pandemi sonrası yaşanan kriz de eklenince ekonomik olarak çok zorlanacak.

20 MİLYON EURO TASARRUF ŞART

Yönetim birçok yıldız oyuncuyla yolları ayırıp 50 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30 milyon Euro'ya düşürmeye çalışacak. Değişen yabancı kuralı da Cimbom'un başını ağrıtacak.

LEMİNA VE SERİ BELİRSİZ

Fatih Terim, rakiplerin gerisinde olan yerli rotasyonunu güçlendirmek için ter dökecek. Bir diğer sorun ise kiralıklar. Onyekuru'nun gidişi sonrası Lemina ve Seri'nin de geleceği belirsiz.





DİAGNE&BABEL NE OLACAK?

Kiralık sözleşmeleri bitip takıma dönen Babel ve Diagne de baş ağrıtacak. Terim'in yeni sezonda düşünmediği iki futbolcunun takımdan nasıl gönderileceği büyük bir merakla bekleniyor.