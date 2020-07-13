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    • Spor
    • 13.07.2020 Gazete
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    ’de 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’de bugün 2 maç daha var. Kasımpaşaspor saat 18.30’da ’u konuk edecek. Maçı Arda Kardeşler yönetecek. Aynı saatte düşme hattından çıkmak isteyen sahasında FK ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hakemi ise .

    Süper Lig’de 2 maç daha var

    'de bugün 2 maç daha var. Kasımpaşaspor saat 18.30'da 'u konuk edecek. Maçı Arda Kardeşler yönetecek. Aynı saatte düşme hattından çıkmak isteyen sahasında FK ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hakemi ise .

    BOGDAN STANCU'DAN KARİYER REKORU GELDİ
    Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Bogdan Stancu, kariyer rekorunu kırdı. Göztepe maçında takımının 2. golünü atan Stancu, ilk kez bir sezonda 14. golünü attı.

    BARCELONA'NIN YILDIZI GRİZMANN SAKATLANDI
    Antoine Grizmann sağ ayak üst kaslarından sakatlandı. Grizmann'ın Devler Ligi'ndeki Napoli maçını kaçırabileceği bildirildi.

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