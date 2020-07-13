Süper Lig'de bugün 2 maç daha var. Kasımpaşaspor saat 18.30'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maçı Arda Kardeşler yönetecek. Aynı saatte düşme hattından çıkmak isteyen Hes Kablo Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hakemi ise Halil Umut Meler.

BOGDAN STANCU'DAN KARİYER REKORU GELDİ

Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Bogdan Stancu, kariyer rekorunu kırdı. Göztepe maçında takımının 2. golünü atan Stancu, ilk kez bir sezonda 14. golünü attı.

BARCELONA'NIN YILDIZI GRİZMANN SAKATLANDI

Antoine Grizmann sağ ayak üst kaslarından sakatlandı. Grizmann'ın Devler Ligi'ndeki Napoli maçını kaçırabileceği bildirildi.