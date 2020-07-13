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    • Spor
    • 13.07.2020 Gazete
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    Son düdüğe kadar devam! şampiyonluk için savaşacak

    Dünkü idman öncesi takımla toplantı yapan Sosa, Uğurcan ve , “Daha hiçbir şey bitmedi. Son düdüğe kadar savaşacağız. Mücadeleyi bırakmayacağız” diye konuştu.

    Son düdüğe kadar devam

    Ligde son üç haftaya lider Başakşehir'in 4 puan gerisinde giren Trabzonspor pes etmiyor. Bordo-Mavililer bugünkü Denizli maçı öncesinde tek yürek tek bilek oldu.

    MÜTHİŞ BİR HAVA YARATTI
    Dünkü idman öncesinde kaptan Sosa ile Abdülkadir Ömür ve Uğurcan toplantı yaptı. 3 yıldızın sözleri takım içinde müthiş bir hava yarattı.

    SAVAŞMAYA DEVAM
    Sosa, "Daha bir şey bitmedi. Sonuna kadar savaşacağız" derken, Abdülkadir ve Uğurcan, "Mücadeleyi bırakmayacağız" diye konuşu.

    TEK HEDEF 3 PUAN OLACAK
    , Denizli deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Fırtına rakibini yenip Başakşehir'in kaybını bekleyecek. Yani ayaklar Denizli'de, akıllar Konya'da olacak.

    TRABZON'DA TESTLER NEGATİF
    Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

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