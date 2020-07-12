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    • Spor
    • 12.07.2020 Gazete
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    'da rota Bellegarde! Cimbom, Fransız yıldızı listesine aldı

    , 22 yaşındaki ön libero için Fransız kulübü ile görüşecek. Bu sezon ’da başarılı bir görüntü çizen Bellegarde’nin bonservisiyle alınması planlanıyor.

    Rota Bellegarde

    Bu sezon ligde istediğini bulamayan ve şampiyonluğa erken havlu atmak zorunda kalan Galatasaray gözünü transfere çevirdi.



    Sarı-Kırmızılı yönetimin Fatih Terim'in de istediği Strasbourg'un 22 yaşındaki Fransız oyuncusu Jeanricner Bellegarde'yi listesine aldığı ortaya çıktı. Bu sezon Fransız takımında başarılı bir performans gösteren Bellegarde'nin öncelikle bonservis bedeliyle alınması planlanıyor.



    GÖRÜŞMELER BU HAFTA BAŞLIYOR
    Teknik direktör Fatih Terim'in başarılı ön liberoyu çok beğendiği ve alınması için yönetime rapor verdiği ortaya çıktı. Haiti asıllı Fransız futbolcunun yaşının genç olmasının bir tercih nedeni olduğu ortaya çıkarken görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.
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