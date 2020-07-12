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    • Spor
    • 12.07.2020 Gazete
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    2. Başkanı : Bizi mikrop durdurdu

    2. Başkanı , A 'a açıklamalarda bulundu. Albayrak şampiyonluğu kaçırma gerekçesi olarak, “Bizi ’den gelen mikrop durdurdu” ifadesini kullandı.

    Bizi mikrop durdurdu
    G.Saray 2. Başkanı , A 'a açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı yönetici pandemi sonrası G.Saray'ın ligde galibiyeti olmadığını söyleyerek, "'den gelen o mikrop bu sezon 'ı durdurdu" dedi.

    Albayrak yabancı sınırının değiştirilmesi hakkında da "Yeni yabancı kuralı zararlı. Elinizdeki yabancıları çıkarmanız için ya maaşını verip göndereceksiniz ya da bonservisini eline vereceksiniz" diye konuştu.
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