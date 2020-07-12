G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı yönetici pandemi sonrası G.Saray'ın ligde galibiyeti olmadığını söyleyerek, "Çin'den gelen o mikrop bu sezon Galatasaray'ı durdurdu" dedi.
Albayrak yabancı sınırının değiştirilmesi hakkında da "Yeni yabancı kuralı zararlı. Elinizdeki yabancıları çıkarmanız için ya maaşını verip göndereceksiniz ya da bonservisini eline vereceksiniz" diye konuştu.
Albayrak yabancı sınırının değiştirilmesi hakkında da "Yeni yabancı kuralı zararlı. Elinizdeki yabancıları çıkarmanız için ya maaşını verip göndereceksiniz ya da bonservisini eline vereceksiniz" diye konuştu.