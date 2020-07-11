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    • 11.07.2020 22:56
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    Son dakika: o yorumlara dan yanıt verdi: Haddini aştı

    Son dakika haberine göre Fenerbahçeli yabancı kurallı ile ilgili yorumlar üzerine dan açıklama yaptı. İşte Potuk'un o açıklaması...

    Alper Potuk'tan tepki! Haddini aştı

    Fenerbahçeli cu , instagram hesabından açıklama yaptı ve yeni yabancı kuralıyla ilgili hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.

    İŞTE O AÇIKLAMA
    "10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir oyuncu olarak yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum. Futbol kariyerim boyunca yaklaşık 10 hocayla çalışıp, birçok yıldız oyuncunun arasında 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım. Ben sustukça yapılan yorumlarla terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı.

    "YATTIĞIM YERDEN PARA KAZANMAK AMACINDA OLSAYDIM.."
    Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım; ne sezon başı tarihte görülmemiş indirim yapar ne de devre arasında 2.5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim kuruluna iletirdim. Evet haklılar Türk futboluna hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim Özetle, şu sıralarda bazı futbol yorumcularının adımı geçirerek tartıştığı yabancı oyuncu sınırlaması benim ilgilendiğim bir konu değildir.

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