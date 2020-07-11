Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Saat 21.00'de başlayan ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanan kritik mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Göztepe'nin ilk 11'i: Göktuğ, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Castro, Yalçın, Tripic, Wilczek
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Ertaç, Erdem, Flavio, Toure, Polomat, Berat, Soner, Candeias, Sefa, Sio, Stancu