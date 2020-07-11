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    • 11.07.2020 21:06
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    • 11.07.2020 21:06
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    Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında sahasında 'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Göztepe - Gençlerbirliği | CANLI

    Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında sahasında 'ni konuk ediyor.

    Saat 21.00'de başlayan ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanan kritik mücadelede hakem düdük çalıyor.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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    Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Ertaç, Erdem, Flavio, Toure, Polomat, Berat, Soner, Candeias, Sefa, Sio, Stancu

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