Seri’de işlem tamam

Galatasaray, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin 1 yıl daha kiralanması için İngiliz kulübü Fulham ile anlaşmaya vardığı bildirildi. Seri'nin de Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Galatasaray ile Fulham arasındaki anlaşmanın Londra ekibinin Premier Lig'e yükselmemesi durumunda geçerli olacağı da gelen haberler arasında. Fulham, Championship'in bitimine 4 hafta kala 4. sırada bulunuyor. İlk 2 sırayı alan takımlar İngiltere Premier Lig'e direkt olarak çıkıyorlar. 3 ile 6. sıraarasında yer alan takımlar ise play-off oynuyorlar.

Jean Michael Seri, Galatasaray'da 34 maçta 2 gol ve 4 asist ile oynadı.

SERİ DE TAKIMDA KALMAK İSTEDİ

Fulham ile görüşmeden önce Seri'nin görüşünü alan Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fildişili oyuncunun da kalmaya sıcak bakmasıyla ellerini güçlendirdiler.

Fildişili orta saha oyuncusu, Fatih Terim'in sisteminde çok önemli bir yere sahip