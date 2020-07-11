UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Son 16 turu rövanş maçları sonrası eşleşmeler şöyle olacak:

Çeyrek final: Real Madrid-M. City/Lyon-Juventus, Leipzig-A.Madrid, Barcelona-Napoli/B.Münih-Chelsea, Atalanta- PSG.



KONYASPOR MAÇIN TEKRAR EDİLMESİNİ İSTİYOR

Konya, Gaziantep'e 3-1 yenildikleri maçta kural hatası olduğunu ve mücadelenin tekrar edilmesi gerektiğini talep etti. Konyaspor, Antep'e verilen penaltıda kural hatası olduğunu iddia ediyor.





TURKCELL&ANTEP İŞBİRLİĞİ

Turkcell ve Gaziantep Futbol Kulübü dijital iş birliğine imza attı. Turkcell, taraftarlar için 'Kırmızı Siyah' ve 'Tam Destek' isimli özel dijital paket sundu. Gaziantep FK taraftarları böylece takımlarına destek verecek.Lizbon'da oynanacak çeyrek finaller 12 Agustos'ta başlayacak.