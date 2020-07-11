Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’nde eşleşmeler belli oldu (Yurttan ve Dünyadan spor haberleri)

    ’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.Lizbon'da oynanacak ler 12 Agustos'ta başlayacak.

    Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

    UEFA 'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

    Son 16 turu rövanş maçları sonrası eşleşmeler şöyle olacak:

    Çeyrek final: Real Madrid-M. City/Lyon-Juventus, Leipzig-A.Madrid, Barcelona-Napoli/B.Münih-Chelsea, Atalanta- .


    SPOR MAÇIN TEKRAR EDİLMESİNİ İSTİYOR
    Konya, 'e 3-1 yenildikleri maçta kural hatası olduğunu ve mücadelenin tekrar edilmesi gerektiğini talep etti. , Antep'e verilen penaltıda kural hatası olduğunu iddia ediyor.



    TURKCELL&ANTEP İŞBİRLİĞİ
    Turkcell ve Gaziantep Futbol Kulübü dijital iş birliğine imza attı. Turkcell, taraftarlar için 'Kırmızı Siyah' ve 'Tam Destek' isimli özel dijital paket sundu. Gaziantep FK taraftarları böylece takımlarına destek verecek.Lizbon'da oynanacak ler 12 Agustos'ta başlayacak.

    Haberler Spor Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu (Yurttan ve Dünyadan spor haberleri)
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri