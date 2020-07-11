MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu, A Spor'da yayınlanan "Takım Oyunu" programında önemli açıklamalar yaptı.

Mevcut şartlarda MHK başkanlığı yapmayacağını söyleyen Namoğlu, "Başkanlık yapacaksam davul da tokmak da bende olmalı" dedi. Geçen sezonun 2. yarısındaki G.Saray-Trabzon maçında Ümit Öztürk'ün Marcao'nun Ekuban'ın ayağına basmasına rağmen penaltı vermediği pozisyonla ilgili de konuşan Namoğlu, "VAR Ümit Öztürk'ü çağırdı, 'Ayağına basıyor' dedi. Ümit Öztürk, bunu görmesine rağmen gidip yanlış kararda ısrar etti" ifadelerini kullandı.

Ümit Öztürk, Marcao'nun Ekuban'ın ayağına bastığı bu pozisyon için 'devam' kararı vermişti.