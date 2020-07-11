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    • Spor
    • 11.07.2020 Gazete
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    eski başkanı : görmesine rağmen yanlış kararda ısrar etti

    eski başkanı , geçen sezonki G.Saray-Trabzon maçı için, “VAR, ’ü çağırdı. ‘, ’ın ayağına basıyor’ diye uyardı. Öztürk, bunu ögrmesine rağmen yanlış kararda ısrar etti” dedi

    Yanlış kararda ısrar etti!

    MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu, A Spor'da yayınlanan "Takım Oyunu" programında önemli açıklamalar yaptı.

    Mevcut şartlarda başkanlığı yapmayacağını söyleyen Namoğlu, "Başkanlık yapacaksam davul da tokmak da bende olmalı" dedi. Geçen sezonun 2. yarısındaki G.Saray-Trabzon maçında 'ün 'nun 'ın ayağına basmasına rağmen penaltı vermediği pozisyonla ilgili de konuşan Namoğlu, "VAR Ümit Öztürk'ü çağırdı, 'Ayağına basıyor' dedi. Ümit Öztürk, bunu görmesine rağmen gidip yanlış kararda ısrar etti" ifadelerini kullandı.

    Ümit Öztürk, Marcao'nun Ekuban'ın ayağına bastığı bu pozisyon için 'devam' kararı vermişti.

    Haberler Spor MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu: Ümit Öztürk görmesine rağmen yanlış kararda ısrar etti
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