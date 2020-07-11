Kopenhag sonrası United

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde Manchester United-Lask Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Ancak İngiliz devi ilk maçı deplasmanda 5-0 kazandığı için tura fazlasıyla yakın.

Başakşehir'in Kopenhag rövanşı 5 veya 6 Ağustos'ta Danimarka'da seyircisiz oynanacak. Çeyrek final, yarı final ve final maçları ise Almanya'nın 4 kentinde 10-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

BAŞAKŞEHİR'İN YOLU ZORLU

Dünkü kurada, Başakşehir'in Kopenhag ve M.United'ı geçmesi durumundaki muhtemel rakibi de belli oldu. Temsilcimiz, Wolves-Olympiakos / Roma- Sevilla eşleşmelerinden gelecek takımla oynayacak