



Yeni sezon öncesi transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de bombalar patlıyor. Roma formasını giyen Juan Jesus ile büyük oranda anlaşan Sarı-Lacivertliler, İtalyan devinin bir başka yıldızını da bitiriyor. Yönetim, sol kanat oyunusu Diego Perotti'yi kadroya katıyor.



3 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI

Yaklaşık 1 aydır bu transfer için uğraşan Fenerbahçe'nin Roma ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in İtalyan kulübünü 3 milyon Euro'ya ikna ettiği belirtiliyor.