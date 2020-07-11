Yeni sezon öncesi transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de bombalar patlıyor. Roma formasını giyen Juan Jesus ile büyük oranda anlaşan Sarı-Lacivertliler, İtalyan devinin bir başka yıldızını da bitiriyor. Yönetim, sol kanat oyunusu Diego Perotti'yi kadroya katıyor.
3 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI
Yaklaşık 1 aydır bu transfer için uğraşan Fenerbahçe'nin Roma ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in İtalyan kulübünü 3 milyon Euro'ya ikna ettiği belirtiliyor.
3 YIL SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ
Diego Perotti'nin menajeriyle de masaya oturan Kanarya'nın mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. Yönetimin 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıl sözleşme önerdiği ifade ediliyor.
4 SEZONDUR ROMA'DA
Eğer bir aksilik olmazsa 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu kısa sürede imzayı atacak. 2016 yılında 9 milyon Euro karşılığında Genoa'dan Roma'ya transfer olan Perotti, Sevilla ve Boca Juniors'ta da oynadı.