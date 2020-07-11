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    • Spor
    • 11.07.2020 Gazete
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    an meselesi! , Arjantinli kanat oyuncusunu kadrosuna katıyor...

    ’ta mutlu sona çok yakın olan Fener, ’nın bir başka yıldızının ini de bitiriyor. Yönetim aradaki ufak pürüzleri çözerse çubuklu formayı giyecek.



    Yeni sezon öncesi transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe'de bombalar patlıyor. Roma formasını giyen Juan Jesus ile büyük oranda anlaşan Sarı-Lacivertliler, İtalyan devinin bir başka yıldızını da bitiriyor. Yönetim, sol kanat oyunusu Diego Perotti'yi kadroya katıyor.

    3 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞILDI
    Yaklaşık 1 aydır bu transfer için uğraşan Fenerbahçe'nin Roma ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in İtalyan kulübünü 3 milyon Euro'ya ikna ettiği belirtiliyor.

    3 YIL SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ
    Diego Perotti'nin menajeriyle de masaya oturan Kanarya'nın mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. Yönetimin 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıl sözleşme önerdiği ifade ediliyor.



    4 SEZONDUR ROMA'DA
    Eğer bir aksilik olmazsa 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu kısa sürede imzayı atacak. 2016 yılında 9 milyon Euro karşılığında Genoa'dan Roma'ya transfer olan Perotti, Sevilla ve Boca Juniors'ta da oynadı.
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