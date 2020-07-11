Cisse adım adım Kartal’a

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden ve Burak Yılmaz'ın yanına bir partner arayan Beşiktaş, gözünü Süper Lig'in gol krallığı yarışını zirvede götüren Alanyasporlu Papiss Cisse'ye çevirdi.

Cisse'nin menajeri Sedat Atmaca, "Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor" dedi.

Transfer önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.

SÜPER LİG'İN KRALI PAPISS CISSE

Papiss Cisse, gol krallığında 22 golle zirvede yer alıyor.