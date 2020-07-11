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    • Spor
    • 11.07.2020 Gazete
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    Cisse adım adım ’a

    'ın yanına bir partner arayan , gözünü 'in gol krallığı yarışını zirvede götüren Alanyasporlu 'ye çevirdi. Beşiktaş, Cisse ile görüştü. İlk temas olumlu geçti. 1+1 yıllık sözleşme an meselesi.

    Cisse adım adım Kartal’a

    Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden ve Burak Yılmaz'ın yanına bir partner arayan Beşiktaş, gözünü Süper Lig'in gol krallığı yarışını zirvede götüren Alanyasporlu Papiss Cisse'ye çevirdi.

    Cisse'nin menajeri Sedat Atmaca, "Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor" dedi.

    önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.

    SÜPER LİG'İN KRALI PAPISS CISSE
    , gol krallığında 22 golle zirvede yer alıyor.

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