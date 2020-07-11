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    • Spor
    • 11.07.2020 Gazete
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    Aslan oluyor! , 'ın sol bekine imza attırmak üzere...

    ’in istediği rakamı kabul etmedi. Zaten devrede olan milli sol bek ile büyük oranda anlaştı. 2+1 yıllık sözleşme artık an meselesi.

    Caner Erkin Aslan oluyor

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kurmayların, Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona erecek olan milli sol bek Caner Erkin ile büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtildi.

    FENERBAHÇE RAKAMI FAZLA BULDU
    Caner Erkin daha önce görüşme yaptığı Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamadığı Sarı-Lacivertli kulübün Caner'in istediği rakamı fazla bulduğu bildirildi. Bu durum Cimbom'un işini kolaylaştırdı

    'A YABANCI DEĞİL
    GALATASARAY'IN     Caner ile yaptığı görüşmede küçük pürüzlerin kaldığı ve 2+1 yıllık imzanın an meselesi olduğu ifade edildi. Caner, 2007-2009 arasında da Galatasaray'da forma giymişti.

    Haberler Spor Caner Erkin Aslan oluyor! Galatasaray, Beşiktaş'ın sol bekine imza attırmak üzere...
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