Trabzonspor finansal yükümlülükleri yerine getirmediği için UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezasına itiraz için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurusunu 15 Haziran'da iletmişti. CAS yaptığı değerlendirmede Trabzonspor'un itiraz dilekçesini kabul etti.

TRABZONSPOR'UN ELİ GÜÇLÜ

İsviçre'deki kritik duruşma öncesinde eski Başkan Muharrem Usta'nın alacaklarını hibe etmesi başta olmak üzere diğer sorunları da çözen Trabzonspor, yaklaşık 30 sayfalık savunma metniyle sonuca ulaşmayı amaçlıyor.





HUKUKÇULAR İLETİŞİM HALİNDE

Bordo-mavili kulübün hukuk kurulu ile İsviçre'deki hukuk ekibinin bu süreçte sürekli iletişim halinde olduğu ve savunmanın en ince detaylarına kadar incelendiği öğrenildi. Trabzon'un CAS'taki duruşması 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



TAKVİM ÖZEL - YUNUS EMRE SEL