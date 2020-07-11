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    • Spor
    • 11.07.2020 Gazete
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    30 sayfa ile savunma! ’dan men cezası alan ’tan umutlu

    Duruşma öncesi eski Başkan ’nın alacaklarını hibe etmesi başta olmak üzere diğer sorunları da çözen yaklaşık 30 sayfalık savunma metniyle sonuca ulaşmayı amaçlıyor.

    30 sayfa ile savunma

    Trabzonspor finansal yükümlülükleri yerine getirmediği için Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından verilen 1 yıl 'dan men cezasına itiraz için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne () başvurusunu 15 Haziran'da iletmişti. CAS yaptığı değerlendirmede 'un itiraz dilekçesini kabul etti.

    TRABZONSPOR'UN ELİ GÜÇLÜ
    İsviçre'deki kritik duruşma öncesinde eski Başkan Muharrem Usta'nın alacaklarını hibe etmesi başta olmak üzere diğer sorunları da çözen Trabzonspor, yaklaşık 30 sayfalık savunma metniyle sonuca ulaşmayı amaçlıyor.

    HUKUKÇULAR İLETİŞİM HALİNDE
    Bordo-mavili kulübün hukuk kurulu ile 'deki hukuk ekibinin bu süreçte sürekli iletişim halinde olduğu ve savunmanın en ince detaylarına kadar incelendiği öğrenildi. Trabzon'un CAS'taki duruşması 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

    TAKVİM ÖZEL - YUNUS EMRE SEL

    Haberler Spor 30 sayfa ile savunma! Avrupa’dan men cezası alan Trabzonspor CAS’tan umutlu
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