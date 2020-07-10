UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor...

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus

Leipzig / Atletico Madrid

Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih

Atalanta / Paris Saint-Germain

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

TURU GEÇEN 4 TAKIM BELLİ OLDU

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.

SON 16 TURU MAÇLARI (7-8 AĞUSTOS)

Bayern Münih-Chelsea (3-0)

Barcelona-Napoli (1-1)

Manchester City-Real Madrid (2-1)

Juventus-Lyon (0-1)