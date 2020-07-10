Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.07.2020 13:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2020 13:28
    ABONE OL

    Son dakika: 'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor

    Son dakika haberine göre 'nde çeyrek ve yarı final kura çekimleri İsviçre'de gerçekleştiriliyor. Atletico Madrid, Atalanta, Leipzig ve PSG çeyrek finale yükselen ilk 4'lü olurken, diğer ekipler 7-8 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor

    'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor...

    İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
    Real Madrid-Manchester City / Olympique Lyon-Juventus
    Leipzig / Atletico Madrid
    Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih
    Atalanta / Paris Saint-Germain

    Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

    Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile ting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

    TURU GEÇEN 4 TAKIM BELLİ OLDU
    Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları son 8'e kalırken, diğer çeyrek finalistler 7-8 Ağustos'taki maçların ardından belli olacak.

    SON 16 TURU MAÇLARI (7-8 AĞUSTOS)
    Bayern Münih-Chelsea (3-0)
    Barcelona-Napoli (1-1)
    Manchester City-Real Madrid (2-1)
    Juventus-Lyon (0-1)

    Haberler Spor Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri