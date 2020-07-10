İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri ise şöyle oluştu:



Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak. Başakşehir bu turu da geçmesi halinde yarı finalde Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma eşleşmelerinin galibiyle final mücadelesi verecek.

İŞTE KURA ÇEKİMİ VE EŞLEŞMELER;

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek finalde LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

-Wolfsburg/Shakhtar - Frankfurt/Basel

-LASK/Manchester United - Başakşehir/Kopenhag

-Inter/Getafe - Rangers/Leverkusen

-Olympiakos/Wolves - Sevilla/Roma.

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma | Manchester United - LASK Linz / Copenhagen - BAŞAKŞEHİR



Shakhtar Donetsk - Wolfsburg / Basel - Eintracht Frankfurt | Inter - Getafe / Bayer Leverkusen - Rangers

Kura çekimi öncesi Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu:

TFF'nin verdiği karar Süper Lig'i durdurma üzerine olmuştu. Tabii evlerimizde kaldık ama oyuncularımıza antrenman programlarımızı gönderdik. Video konferans yöntemiyle çalıştılar, sonra da bireysel antrenmanlara başladılar. Ligin başlaması için 6 hafta vardı.

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul ekibi, Kopenhag karşısında ikinci maçta kazanması, berabere kalması veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak.

MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİHLER

Son 16 turu: 5-6 Ağustos saat 18:55 ve 21:00'de

Çeyrek final: 10-11 Ağustos saat 21:00'de

Yarı final: 16-17 Ağustos saat: 21:00'de

Final: 21 Ağustos saat 21:00'de

Final maçı Stadion Köln'de olmak üzere diğer karşılaşmalar Duisburg'un MSV Arena, Düsseldorf'un Dusseldorf Arena ve Schalke 04'ün AufSchalke statlarında oynanacak.