Büyük sıkıntı VAR! Gözlerinin önündeki pozisyonları göremediler...

Trabzon bu sezon hakem hatalarından çok çekti. Son iki maçta ise bu hatalar iyice ayyuka çıktı. G.Saray ve Antalyaspor maçlarında VAR olmasa yine doğranacaktı!







NET KIRMIZI KARTI VEREMEDİ

G.Saray maçında Cüneyt Çakır, Feghouli'nin Da Costa'ya yaptığı fair play dışı hareket için VAR'a gitti. Da Costa'ya kart çıkartan Çakır, VAR'ın çağırması sonrası Feghouli'ye kırmızı gösterdi.







SÖRLOTH'U BİÇTİ AMA GÖRMEDİ

Çakır, Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'u indirmesini de görmedi. VAR'ın çağırması sonrası penaltıyı verdi. Trabzon-Antalya maçında ise Halil Umut Meler'i VAR kurtardı!







İKİ PENALTIYI VAR İLE VERDİ

Veysel'in eline çarpan topu görmeyen Meler, VAR'ın çağırmasıyla penaltıyı çaldı. Mukariu'nun Ekuban'ın ayağına bastığı pozisyonu ise yine VAR'ın uyarısıyla izleyip penaltıyı verdi.





Trabzon-Antalya maçında Mukairu, Ekuban'ın ayağına bastı. Halil Umut Meler pozisyonu VAR'da izleyip penaltıyı çaldı.





İşte Trabzon'un doğrandığı maçlar



1. HAFTA KASIMPAŞA-TRABZON: 1-1



DAKİKA 35: Kasımpaşalı K.Hafez, Pereira'yı ceza alanında düşürdü. Cüneyt Çakır penaltı vermedi. VAR'ın başındaki Mete Kalkavan da 'Devam' dedi. Maçın hakemi: Cüneyt Çakır VAR hakemi: Mete Kalkavan





2. HAFTA TRABZON-Y.MALATYA: 2-1



DAKİKA 21: Trabzonsporlu Ekuban ceza sahası içinde yere indirildi. Bu son derece kritik pozisyonda penaltı verilmedi. Maçın hakemi: Koray Gençerler VAR hakemi: Halis Özkahya





3. HAFTA F.BAHÇE-TRABZON: 1-1



DAKİKA 33: Nwakaeme, ceza alanı içinde Zanka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ve VAR bu pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar vererek çıldırttı. Maçın hakemi: Fırat Aydınus VAR hakemi: Ali Palabıyık





4. HAFTA TRABZON-G.BİRLİĞİ: 2-2



DAKİKA 84: Orta sahada Sturridge'e yapılan faul es geçildi. G.Birliği pozisyonun devamında skoru 2-2 yaptı. Maçın hakemi: Mete Kalkavan VAR hakemi: Hüseyin Göçek





5. HAFTA SİVAS-TRABZON: 2-1



DAKİKA 41: Avdijaj'ın rakipten temiz aldığı topta faul kararı verildi. Bu atağın devamında Sivas bu maçtaki ilk golünü kaydetti.



DAKİKA 80: Sörloth'un kaçırdığı penaltıda kurallar gereği Sivasspor kalecisi Samassa'nın bir ayağının çizgide olması gerek. Ancak penaltı tekrarlanmadı. Maçın hakemi: Y. Kemal Uğurlu VAR hakemi: Ali Şansalan



7. HAFTA Ç.RİZE-TRABZON: 1-2



DAKİKA 68: Boldrin, K.Ahmet'e faul yaparak sarı kart gördü. Devamında Sosa'ya sert girdi. Trabzonsporlular ikinci sarıdan atılması gerektiğini düşündü. Ama kırmızı verilmedi.



9. HAFTA BAŞAKŞEHİR-TRABZON: 2-2



DAKİKA 38: Başakşehir forveti Crivelli topu ceza sahası içinde elle kesti. Trabzonsporlular penaltı bekledi. Ali Palabıyık ve Bitigen görmezden geldi.



DAKİKA 90+5: Daha önceden sarı kartı bulunan Martin Skrtel, Sörloth'a arkadan sert bir darbe vurdu. İkinci sarıdan atılması gerekirken sadece faul çalındı. Maçın hakemi: Ali Palabıyık VAR hakemi: Abdulkadir Bitigen



10. HAFTA TRABZON-GÖZTEPE: 0-1



DAKİKA 27-28-44: Soner 27'de Sosa'ya, 28 ve 44'te Yusuf'a 3 tehlikeli hareket yaptı. Hiçbirinde sarı görmedi. 2. yarının başında kart gördü. Öncekilerden biri verilse kırmızıdan atılacaktı.



DAKİKA 56: Jerome'un arkadan gelip Jose Sosa'yı biçmesine kırmızı kart çıkmadı. VAR'dan da izleme tavsiyesi gelmedi.



DAKİKA 58: Sörloth ceza sahası içinde Titi'nin net müdahalesiyle yerde kaldı. Fırat Aydınus görmedi. VAR yine sessiz kaldı. Maçın hakemi: Fırat Aydınus VAR hakemi: Koray Gençerler



15. HAFTA TRABZON-DENİZLİ: 1-2



İki Denizlisporlu oyuncu topa elle dokundu. Ardından Ekuban ceza sahasında indirildi. Mete Kalkavan ikisini de es geçti. Maçın hakemi: Halis Özkahya VAR hakemi: Mete Kalkavan



25. HAFTA GAZİANTEP-TRABZON: 1-1



DAKİKA 90: Duraklama anlarında Nwakaeme golü attı. Ama Halis Özkahya, VAR uyarısı sonrası bu pozisyonda Abdülkadir Ömür'ün faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti. Maçın hakemi: Halis Özkahya VAR hakemi: Özgüç Türkalp



26. HAFTA TRABZON-BAŞAKŞEHİR: 1-1



DAKİKA 32: Skrtel, Nwakaeme'yi formasından çekip öbürüyle omuzuna basıp net şekilde indirdi. Hakem Aydınus "Devam" dedi. VAR odası uyudu. Maçın hakemi: Fırat Aydınus VAR hakemi: Mete Kalkavan



27. HAFTA GÖZTEPE-TRABZON 1-3



DAKİKA 41: Guilherme haksız yere kırmızı kart gördü.



DAKİKA 55: Da Costa, Jerome'a dokundu! Ama penaltı verildi. Maçın hakemi: Zorbay Küçük VAR hakemi: Ali Palabıyık



28. HAFTA ALANYA-TRABZON 2-2



DAKİKA 28: Caulker, Abdülkadir'i biçti. Kırmızı kart çıkmadı.



DAKİKA 79: Hosseini benzer bir faul sonrası kırmızı gördü. Maçın hakemi: Atilla Karaoğlan VAR hakemi: Abdülkadir Bitigen



29. HAFTA TRABZON-ANKARAGÜCÜ: 1-1



DAKİKA 6: Rodrigues, Pereira'yı biçti. Sarı kart bile çıkmadı. DAKİKA 63: Pereira havaya bakarken top eline çarptı. Hakem penaltı verdi. DAKİKA 85: Kulusic elle oynadı. Trabzon penaltı beklerken, hakem VAR'a gidip ofsayt verdi. Maçın hakemi: Abdülkadir Bitigen VAR hakemi: Suat Arslanboğa



30. HAFTA G.SARAY-TRABZON: 1-3

DAKİKA 32: Feghouli, Da Costa'ya tekme attı. Cüneyt Çakır uyudu. VAR uyasırıyla kırmızı çıkarabildi.



DAKİKA 41: Donk, Sörloth'u indirdi. Çakır yine göremedi. VAR devreye girince penaltı verildi. Maçın hakemi: Cüneyt Çakır VAR hakemi: Ali Palabıyık



31. HAFTA TRABZONSPOR-ANTALYA: 2-2

DAKİKA 12: Veysel ceza sahasında elle oynadı. Hakem görmedi. VAR uyarı sonrası penaltı kararı çıktı.



DAKİKA 40: Mukairu, Ekuban'ın ayağına bastı. Hakem yine uyudu. VAR'la penaltı verdi. Maçın hakemi: Halil Umut Meler VAR hakemi: Serkan Tokat