JODY LUKOKI KİMDİR?

15 Kasım 1992 Demokratik Kongo Kinshasa doğumlu olan Lukoki, sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyor. Ayrıca zaman zaman forvette oynayabilen Lukoki sağ ayağını kullanıyor.

Ajax'ın keşiflerinden biri olan Lukoki, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında PEC Zwolle'e transfer oldu. Bulgar ekibi Ludogorets ise 2015 yılında 1 milyon Euro ödeyerek yıldız adayını kadrosuna kattı.