BtcTurk Yeni Malatyaspor, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada,
Kulübümüz, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun
ifadelerine yer verildi.
JODY LUKOKI KİMDİR?
15 Kasım 1992 Demokratik Kongo Kinshasa doğumlu olan Lukoki, sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyor. Ayrıca zaman zaman forvette oynayabilen Lukoki sağ ayağını kullanıyor.
Ajax'ın keşiflerinden biri olan Lukoki, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında PEC Zwolle'e transfer oldu. Bulgar ekibi Ludogorets ise 2015 yılında 1 milyon Euro ödeyerek yıldız adayını kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu Ludogorets formasıyla 140 maça çıktı ve 35 gol atma başarısı gösterdi. Lukoki bu sezonun ilk yarısında ise 25 maçta 10 gol atarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Lukoki sadece Avrupa Ligi'nde 5 gol atma başarısı gösterdi.