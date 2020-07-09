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    • 09.07.2020 14:08
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    • 09.07.2020 14:08
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    'yı etkisi altına aldı: Mars'tan gelmiş gibi!

    Sezon başında 'den, Serie A ekiplerinden 'ye transfer olan İtalya'yı salladı. Eljif Elmas, takımının Genoa'yı 2-1 mağlup ettiği maçta sergilediği futbolla çok konuşuldu. Çizme basını Eljif Elmas için övgüler yağdırdı.

    Napoli'de maça ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, 7. dakikada topu ağlara yolladı ancak VAR kontrolü sonrası elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi. Napoli'nin 2-1 kazandığı maç sonrası İtalyan basını Eljif Elmas ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

    Milliyet'in haberine göre; maç boyu çok iyi bir performans ortaya koyan Elmas'a İtalya medyasında şu övgüler yapıldı;

    Corriere dello Sport:

    Elmas'tan mükemmel performans. Topa daha 2. dokunuşunda gol attı ama VAR iptal etti. Bir süreliğine Mars'tan inmiş gibi, boyutlar arası seyahat ediyormuşcasına oynadı. Bir dev olabileceği günler çok uzakta değil.

    Il Mattino:

    Sol kanatta oynayan Elmas verilen görevleri içten ve son derece etkili biçimde yaptı. Daha ilk tehlikeli atağında daha sonra iptal edilmesine rağemen golü buldu. Biraz fazla topu ayağında tutsa da oyundaki kalitesi göze çarptı.

    Mondo Napoli: 'Eljif Elmas'ın müthiş performansı, şimdiye kadarki en iyilerindendi'

    Haberler Spor Eljif Elmas İtalya'yı etkisi altına aldı: Mars'tan gelmiş gibi!
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