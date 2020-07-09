Milliyet'in haberine göre; maç boyu çok iyi bir performans ortaya koyan Elmas'a İtalya medyasında şu övgüler yapıldı;

Corriere dello Sport:

Elmas'tan mükemmel performans. Topa daha 2. dokunuşunda gol attı ama VAR iptal etti. Bir süreliğine Mars'tan inmiş gibi, boyutlar arası seyahat ediyormuşcasına oynadı. Bir dev olabileceği günler çok uzakta değil.