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    • Spor
    • 09.07.2020 Gazete
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    yeni yabancı kuralını açıkladı

    2021-22 sezonunda ise kulüpleri 12 yabancı oyuncu alabilecek. İlk 11’de 7’si oynayabilecek... Bir sonraki sezon ise yabancı sayısı 10’a düşecek. İlk 11’de maksimum 6 yabancı olacak...



    Süper Lig'de yeni sezonda kulüpler kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek... Ancak sahaya 8 yabancı ile çıkabilecekler. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.



    SAYI HER SEZON AZALACAK
    2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kulüpler, ilk 11'de ise 7 yabancı futbolcu oynatabilecek.



    SAHADA TAM 5 YERLİ OLACAK!
    Bir sonraki sezon yabancı oyuncu sayısı 10'a düşecek. İlk 11'de maksimum 6 yabancı sahaya çıkacak. TFF 1. Lig'de önümüzdeki sezon yabancı sayısı 8 olacak. 5'i sahada olabilecek.
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