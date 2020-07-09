Süper Lig'de yeni sezonda kulüpler kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek... Ancak sahaya 8 yabancı ile çıkabilecekler. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.
SAYI HER SEZON AZALACAK
2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kulüpler, ilk 11'de ise 7 yabancı futbolcu oynatabilecek.
SAHADA TAM 5 YERLİ OLACAK!
Bir sonraki sezon yabancı oyuncu sayısı 10'a düşecek. İlk 11'de maksimum 6 yabancı sahaya çıkacak. TFF 1. Lig'de önümüzdeki sezon yabancı sayısı 8 olacak. 5'i sahada olabilecek.