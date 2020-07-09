



Süper Lig'de yeni sezonda kulüpler kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek... Ancak sahaya 8 yabancı ile çıkabilecekler. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.