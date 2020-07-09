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    • Spor
    • 09.07.2020 Gazete
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    ’de 2 maç daha var (Yurttan ve Dünyadan spor gündemi)

    ’de bugün 2 maç daha oynanacak.İşte haberin detayları ve 9 Temmmuz tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri.

    Süper Lig’de 2 maç daha var

    Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 18.30'da Çaykur Rizespor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Saat 21.00'de ise Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Bu maçın hakemi ise Hüseyin Göçer.

    AYTEMİZ ALANYASPOR'DA
    döneminin açılmasıyla transfer haberleri peş peşe geliyor. Süper Lig'in bu sezonki flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'te forma giyen orta saha Efkan Bekiroğlu ile anlaşma sağladığını duyurdu. 25 yaşındaki Efkan Bekiroğlu merkez orta sahada görev yapıyor. Efkan Bekiroğlu geçen sezon 10 gole imza attı.

    DERRİCK WİLLİAMS VALENCİA'YA İMZA ATTI
    Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncu Derrick Williams ile yollarını ayırdı. F.Bahçe, ABD'li power forvet için teşekkür mesajı yayınladı. Williams, Valencia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    PAZUBANT AÇIKLAMASI!
    maçında kaptanlık pazubantını yere attığı iddia edilen 'den açıklama geldi. Hasan Ali, "Kolumu rahatsız ettiği için çıkardım" dedi.

    DYSHAWN PİERRE F.BAHÇE'DE
    Beko, 1.98 boyundaki Kanadalı forvet 'i 1+1 yıllığına resmen kadrosuna kattı.



    MACARİSTAN SINAVI 3 EYLÜL'DE
    UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mızın Macaristan maçı Sivas'ta oynanacak. Karşılaşma 3 Eylül tarihinde oynanacak.

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