Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 18.30'da Çaykur Rizespor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Saat 21.00'de ise Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Bu maçın hakemi ise Hüseyin Göçer.

EFKAN BEKİROĞLU AYTEMİZ ALANYASPOR'DA

Transfer döneminin açılmasıyla transfer haberleri peş peşe geliyor. Süper Lig'in bu sezonki flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor, 1860 Münih'te forma giyen orta saha Efkan Bekiroğlu ile anlaşma sağladığını duyurdu. 25 yaşındaki Efkan Bekiroğlu merkez orta sahada görev yapıyor. Efkan Bekiroğlu geçen sezon 10 gole imza attı.

DERRİCK WİLLİAMS VALENCİA'YA İMZA ATTI

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncu Derrick Williams ile yollarını ayırdı. F.Bahçe, ABD'li power forvet için teşekkür mesajı yayınladı. Williams, Valencia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

PAZUBANT AÇIKLAMASI!

Gençlerbirliği maçında kaptanlık pazubantını yere attığı iddia edilen Hasan Ali'den açıklama geldi. Hasan Ali, "Kolumu rahatsız ettiği için çıkardım" dedi.

DYSHAWN PİERRE F.BAHÇE'DE

Fenerbahçe Beko, 1.98 boyundaki Kanadalı forvet Dyshawn Pierre'i 1+1 yıllığına resmen kadrosuna kattı.







MACARİSTAN SINAVI 3 EYLÜL'DE

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mızın Macaristan maçı Sivas'ta oynanacak. Karşılaşma 3 Eylül tarihinde oynanacak.