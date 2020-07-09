Süper Lig 11 Eylül’de başlayacak

Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu... Buna göre Futbol Federasyonu'nun dün Riva Tesisleri'nde yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu başlama tarihi 11-12-13 Eylül 2020 olarak belirlendi... Buna göre 2020/2021 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer dönemi ise TFF tarafından daha sonra ilan edilecek.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİ 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Trabzonspor ile Alanyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Trabzonbu sezon rakibini 1 kez yenerken 1 maç da berabere bitti.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİ 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Trabzonspor ile Alanyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Trabzonbu sezon rakibini 1 kez yenerken 1 maç da berabere bitti.