Süper Lig 11 Eylül’de başlayacak

Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu... Buna göre Futbol Federasyonu'nun dün Riva Tesisleri'nde yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu başlama tarihi 11-12-13 Eylül 2020 olarak belirlendi... Buna göre 2020/2021 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer dönemi ise TFF tarafından daha sonra ilan edilecek.ile'unkarşılaşacağı ZiraatTürkiye Kupası finali'nda oynanacak.Mücadele saat21.30'da başlayacak.bu sezon rakibini1 kez yenerken 1maç da berabere bitti.