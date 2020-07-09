Galatasaray, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına tepki göstererek bir açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamada sarı-kırmızılı kulüp kararla ilgili olarak, "Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.

Yabancı sınırlaması kararı hakkında pic.twitter.com/gqcat9SGVz — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2020

Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.

Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü