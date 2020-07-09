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    • 09.07.2020 16:58
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    Son dakika: 'dan 'nin açıkladığı na tepki: Girişimlerde bulunacağız

    Son dakika haberine göre , 'nin açıkladığı yeni na tepki göstererek bir açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamada sarı-kırmızılı kulüp kararla ilgili olarak, "Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi.

    Galatasaray'dan yeni yabancı kuralına tepki

    Galatasaray, TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına tepki göstererek bir açıklama yayınladı. Söz konusu açıklamada sarı-kırmızılı kulüp kararla ilgili olarak, "Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
    Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.

    Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.

    Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.

    Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

    Galatasaray Spor Kulübü

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