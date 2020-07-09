Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı saat 18:30'dan itibaren beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda.
Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Mensah, Campanharo, Kravets