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    • 09.07.2020 18:56
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    • 09.07.2020 18:56
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    - Kayserispor | CANLI ANLATIM

    'in 31'inci haftasında ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan zorlu mücadelede düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Çaykur Rizespor - Kayserispor | CANLI

    'in 31'inci haftasında ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

    'nda oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor. Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı saat 18:30'dan itibaren beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11
    Çaykur Rizespor: T    arık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda.

    Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Mensah, Campanharo, Kravets

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