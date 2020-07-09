Fenerbahçe'de futbolun başına geçen Emre Belzoğlu işe savunmadan başladı. Emre Belözoğlu, bu sezon savunmada 15 farklı dizilişle sahaya çıkan Fenerbahçe'de bu mevki için istikrar sağlamayı hedefliyor. Dün Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'un menajeri ile bir kez daha görüşüldüğü ve savunmada ilk hedefin bu futbolcu olduğu ifade edildi.

LİSTEDE TOPLAM 4 İSİM VAR...

Sarı Lacivertli kurmayların Kaan Ayhan, Alpaslan Öztürk ve 33 yaşındaki dünyaca ünlü Belçikalı stoper Vertonghen ile de temaslarını devam ettirdiği gelen haberler arasında.

SON 12 MAÇTA KALE KAPANMADI

2-0 kazanılan Başakşehir maçından sonraki 12 maçta da gol yiyen F.Bahçe'de savunma bu sezonki en sıkıntılı mevki olarak dikkat çekti. 2 stoper dışında sağ bek ve sol bek transferi de yapılacak.

JUAN JESUS ROMA'DAN AYRILIYOR

Juan Jesus'un Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Brezilyalı stoperin kulüpten ayrılacağı açıklandı.