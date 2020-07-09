Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    'de Emre Belözloğlu ilk olarak savunmaya el atıyor

    Bu sezon 15 farklı savunma kurgusu ile maçlara çıkan ’de stoperde ilk hedef . Vertonghen, ve ’le de temaslar sürüyor.

    Önce savunma

    'de futbolun başına geçen Emre Belzoğlu işe savunmadan başladı. Emre Belözoğlu, bu sezon savunmada 15 farklı dizilişle sahaya çıkan Fenerbahçe'de bu mevki için istikrar sağlamayı hedefliyor. Dün Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'un menajeri ile bir kez daha görüşüldüğü ve savunmada ilk hedefin bu futbolcu olduğu ifade edildi.

    LİSTEDE TOPLAM 4 İSİM VAR...
    Sarı Lacivertli     kurmayların Kaan Ayhan, Alpaslan Öztürk ve 33 yaşındaki dünyaca ünlü Belçikalı stoper Vertonghen ile de temaslarını devam ettirdiği gelen haberler arasında.

    SON 12 MAÇTA KALE KAPANMADI
    2-0     kazanılan maçından sonraki 12 maçta da gol yiyen F.Bahçe'de savunma bu sezonki en sıkıntılı mevki olarak dikkat çekti. 2 stoper dışında sağ bek ve sol bek transferi de yapılacak.

    JUAN JESUS ROMA'DAN AYRILIYOR
    'un Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Brezilyalı stoperin kulüpten ayrılacağı açıklandı.

    Haberler Spor Fenerbahçe'de Emre Belözloğlu ilk olarak savunmaya el atıyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri