46 yılını dolduranduygusal açıklamalar yaptı... Tecrübeli hoca, "Rahmetli babam, rahmetli Metin abiye 'Oğlum sana emanet' demişti.emaneti en iyi şekilde korudu. 46 senemi gururla geçirdim. Görev verilmesi halinde son nefesime kadar hizmet edeceğim" dedi., Alanya maçı için ise, "Bu oyunun sonucu bu olmamalıydı.m" ifadelerini kullandı.Terim ikinci yarıda üst üste kaçan gollere ardından yedek kulübesinde işte böyle tepki verdi.