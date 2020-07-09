G.Saray'da 46 yılını dolduran Fatih Terim duygusal açıklamalar yaptı... Tecrübeli hoca, "Rahmetli babam, rahmetli Metin abiye 'Oğlum sana emanet' demişti. G.Saray emaneti en iyi şekilde korudu. 46 senemi gururla geçirdim. Görev verilmesi halinde son nefesime kadar hizmet edeceğim" dedi. Terim, Alanya maçı için ise, "Bu oyunun sonucu bu olmamalıydı. Her arkadaşımızın, her maçı iyi düşünmesini, iyi geçirmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
Terim ikinci yarıda üst üste kaçan gollere ardından yedek kulübesinde işte böyle tepki verdi.
Terim ikinci yarıda üst üste kaçan gollere ardından yedek kulübesinde işte böyle tepki verdi.