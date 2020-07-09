Cimbom, Alanya deplasmanında dağıldı

Aslan yine kayıplarda. Alanyaspor'a deplasmanda 4-1 yenilen Galatasaray rakiplerinin kayıp yaşadığı haftada 3.'lük yolunda önemli bir fırsatı tepti. 43. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan yerden kale önüne gönderdi. Papiss Cisse gelişine vurdu: 1-0.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

45+2. dakikada Seri'nin hatasında topla buluşan Cisse, Okan'la karşı karşıya pozisyonda golü attı: 2-0. 45+3. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Adem Büyük skoru 2-1 yaptı.

ADEM'İN KAFASI DİREKTE!

74'te Adem Büyük'ün kafa vuruşu direkten döndü. 89'da Bakasetas'ın golüyle Alanyaspor farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1. 90+5'te Mustafa Pektemek gol perdesini kapattı: 4-1.

CİMBOM'DAN PENALTI İSYANI

G.Saraylı futbolcular, Emre Akbaba'nın 36. dakikada Tzavellas ile girdiği mücadelede penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyon için 'devam' kararı verdi. VAR da pozisyon için devreye girmezken, Sarı-Kırmızılılar bu pozisyonla ilgili karara ateş püskürdü.

TERİM'LE EN KÖTÜ SERİ

Alanya deplasmanından eli boş dönen Aslan'ın galibiyet hasreti sürüyor. Pandemi sonrası 5 maçını kazanamayan Galatasaray'ın galibiyet özlemi 7 maça çıktı. Bu süre Fatih Terim dönemindeki en uzun hasret oldu.

SAVUNMA YERLE BİR!

Yeniden başlayan ligde gülmeyi unutan Galatasaray 5 maçta kalesinde tam 13 gol gördü ve bu alanda ligin en kötüsü oldu.

EKSİKLER ÇOK ARANDI

Alanya önünde istatistiklerde üstün bir görüntü sergileyen Galatasaray; Falcao, Feghouli ve Onyekuru gibi hücum silahları olmayınca aradığı golleri bulamadı.

ADEM BÜYÜK GOLLE DÖNDÜ

4 maçtır cezası nedeniyle forma giyemeyen Adem Büyük dün 11'de yer aldı. Yıldız futbolcu bir de gol attı.

YÜZDE 32'YLE FARKLI GALİBİYET

Alanyaspor dün yüzde 32 topla oynadı. Ancak Erol Bulut'un ekibi neredeyse rakip kaleye her gittiğinde golü buldu.