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    • 08.07.2020 20:45
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    Son dakika: - : 0-1 | MAÇ SONUCU

    Son dakika haberi... 'in 31'inci haftasında , sahasında konuk ettiği 'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi takım 54 puanda kalırken, 32 puana yükselen BtcTurk Yeni Malatyaspor, kümede kalma umutlarını artırdı.

    Sivasspor üçüncülük yarışında yara aldı

    'in 31. hafta maçında kendi evinde ligde kalma mücadelesi veren 'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip üçüncülük yarışında yara aldı.

    Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 68. dakikada Acquah 30 metreden attığı müthiş golle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. Kalan dakikalarda ev sahibi takımın baskısı sonuç vermedi ve Malatya temsilcisi çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 54 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor puanını 32'ye yükselterek rahat bir nefes aldı.

    Haberler Spor Son dakika: Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
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