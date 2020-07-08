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    • 08.07.2020 23:30
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    Rakibinin kolunu ısıran lu Patric'e 4 maç ceza

    'nin (Serie A) 31'inci haftasında takımı 'nun ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibinin kolunu ısıran Patric, 4 maç men ve 10 bin avro para cezası aldı.

    Rakibinin kolunu ısıran futbolcuya ceza yağdı

    'nin (Serie A) 31'inci haftasında takımı 'nun ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibinin kolunu ısıran Patric, 4 maç men ve 10 bin avro para cezası aldı.

    Patric, dün deplasmanda 2-1 yenildikleri Lecce maçının 90+3. dakikasında, rakip oyuncu Giulio Donati'nin kolunu ısırdı.

    VAR POZİSYONU İZLEDİ CEZAYI KESTİ

    Mücadelenen hakemi hareketi görmese de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izledi ve 27 yaşındaki İspanyol oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

    Lig disiplin komitesi oyunucuyu, 4 maçtan men ve 10 bin avro para cezası ile cezalandırdı.

    Haberler Spor Rakibinin kolunu ısıran Laziolu Patric'e 4 maç ceza
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