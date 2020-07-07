



VAR üzerinden yapılan çifte standartları nasıl yorumluyorsunuz?



İLKER YAĞCIOĞLU: Cüneyt Çakır, G.Saray-Trabzon maçında iki kritik pozisyonu VAR'dan verdi. Ama VAR'ın gördüğü ve vermediği pozisyonlar da oldu. Asıl sıkıntı bu. Bir standart oluşturamadılar. Bunlar hakem camiasının kötü notları. Kimsenin hakemlere inancı kalmadı. Ayrıca MHK'nın Bitigen kararı da çok sıkıntılı. Bitigen'in yönettiği ve VAR'da olduğu iki maçta bariz hatalar oldu. Dolayısıyla da oluşan algıyı önlemek adına Başakşehir maçına başka bir hakemin atanması daha doğru olurdu.



OKTAY DERELİOĞLU: VAR sistemi saçma sapan işliyor. İşine gelene bakıyorlar gelmeyene bakmıyorlar. Cüneyt Çakır, Türkiye içinde farklı Türkiye dışında farklı yönetiyor. Dışarda daha iyi maçlar yönetiyor. Trabzon'un Alanya ve A.Gücü maçları sıkıntılı geçti. Hakem hataları oldu. Bu maçlardan sonra Abdülkadir Bitigen'in Başakşehir maçına atanması büyük sorun. Sonra da polemik oluyor. Bitigen dinlendirmeliydi. Omuzlarına yük veriyorsun daha büyük baskı hissedecek. MHK'nın bunu düşünmesi lazımdı. Atamalara dikkat etmeleri gerekiyor.