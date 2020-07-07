MHK, Alanyaspor-Trabzonspor ve Trabzonspor-Ankaragücü maçlarında olay kararları imza atan Abdülkadir Bitigen'i Başakşehir- Denizlispor karşılaşmasına atayınca ortalık karıştı. TAKVİM yaşanan gelişmeleri yazarlarına sordu:
Türkiye'nin tartıştığı hakem olan Abdülkadir Bitigen'in Başakşehir'in çok kritik bir maçına verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
EVREN TURHAN: O maça verilmemesi lazımdı. Hakemlerin düzeni devam ediyor. Yollarından şaşmıyorlar. Abdülkadir Bitigen'in maça verilmemesi lazımdı. Operasyon devam ediyor. Mete Kalkavan'ı da Galatasaray maçına vermişler. Trabzonspor'a ve Galatasaray'a verilmemesi gereken hakemler veriliyor. Bitigen genelde Başakşehir maçlarına atanıyor.
SELAHATTİN KINALI: MHK Abdülkadir Bitigen'in yönetimlerini çok başarılı buldu ki bu hafta da Başakşehir maçına atadı. Dünyanın hiçbir ikliminde bu atamalar normal atamalar değildir. Ve gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.
VAR üzerinden yapılan çifte standartları nasıl yorumluyorsunuz?
İLKER YAĞCIOĞLU: Cüneyt Çakır, G.Saray-Trabzon maçında iki kritik pozisyonu VAR'dan verdi. Ama VAR'ın gördüğü ve vermediği pozisyonlar da oldu. Asıl sıkıntı bu. Bir standart oluşturamadılar. Bunlar hakem camiasının kötü notları. Kimsenin hakemlere inancı kalmadı. Ayrıca MHK'nın Bitigen kararı da çok sıkıntılı. Bitigen'in yönettiği ve VAR'da olduğu iki maçta bariz hatalar oldu. Dolayısıyla da oluşan algıyı önlemek adına Başakşehir maçına başka bir hakemin atanması daha doğru olurdu.
OKTAY DERELİOĞLU: VAR sistemi saçma sapan işliyor. İşine gelene bakıyorlar gelmeyene bakmıyorlar. Cüneyt Çakır, Türkiye içinde farklı Türkiye dışında farklı yönetiyor. Dışarda daha iyi maçlar yönetiyor. Trabzon'un Alanya ve A.Gücü maçları sıkıntılı geçti. Hakem hataları oldu. Bu maçlardan sonra Abdülkadir Bitigen'in Başakşehir maçına atanması büyük sorun. Sonra da polemik oluyor. Bitigen dinlendirmeliydi. Omuzlarına yük veriyorsun daha büyük baskı hissedecek. MHK'nın bunu düşünmesi lazımdı. Atamalara dikkat etmeleri gerekiyor.
BUGÜN GÖZLER ONUN ÜZERİNDE
Türkiye'nin tartıştığı hakem olan Abdülkadir Bitigen'in bugün Başakşehir-Denizli maçında nasıl bir yönetim sergileyeceği merak konusu.