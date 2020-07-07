



SEN ÇOK İYİ BİR FUTBOLCUSUN

Bilic'in Vedat Muriç'e, "Sen çok iyi bir golcüsün ve seni uzun zamandan beri izliyorum. Yeni sezonda West Bromwich'te oynamanı çok istiyorum. Burada yıldızın parlar" dediği öğrenildi.