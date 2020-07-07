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    • Spor
    • 07.07.2020 Gazete
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    Rodrigue Beaubois’in sözleşmesi 2 yıl uzadı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'in sözleşmesini 2 sene daha uzattı. Beaubois, Euroleague'de 10.6 sayı, 2.6 asist ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Beaubois, Cholet, Charleroi, , Strasbourg, ve formaları giydi.

    Rodrigue Beaubois’in sözleşmesi 2 yıl uzadı
    Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'in sözleşmesini 2 sene daha uzattı. Beaubois, Euroleague'de 10.6 sayı, 2.6 asist ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Beaubois, Cholet, Charleroi, , Strasbourg, ve formaları giydi.

    VAGNER LOVE'UN YENİ ADRESİ KAZAKİSTAN
    Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, Brezilyalı Vagner Love ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Love'un havaalanından indiği fotoğraf paylaşılarak, "Hoş geldin Vagner!" mesajı yayımlandı.

    'DE SERDAR'DA BAĞ YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ
    Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 'in sol diz ön çapraz bağında yırtık olduğu bildirildi. Açıklamada, maçında oyundan çıkan Serdar Gürler'in muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği belirtildi.Oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi
    Haberler Spor Rodrigue Beaubois’in sözleşmesi 2 yıl uzadı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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