Rodrigue Beaubois’in sözleşmesi 2 yıl uzadı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'in sözleşmesini 2 sene daha uzattı. Beaubois, THY Euroleague'de 10.6 sayı, 2.6 asist ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Beaubois, Cholet, Charleroi, Le Mans, Strasbourg, Baskonia Vitoria Gasteiz ve Dallas Mavericks formaları giydi.
VAGNER LOVE'UN YENİ ADRESİ KAZAKİSTAN
Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, Brezilyalı Vagner Love ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Love'un havaalanından indiği fotoğraf paylaşılarak, "Hoş geldin Vagner!" mesajı yayımlandı.
GÖZTEPE'DE SERDAR'DA BAĞ YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Serdar Gürler'in sol diz ön çapraz bağında yırtık olduğu bildirildi. Açıklamada, Fenerbahçe maçında oyundan çıkan Serdar Gürler'in muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği belirtildi.Oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi
VAGNER LOVE'UN YENİ ADRESİ KAZAKİSTAN
Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, Brezilyalı Vagner Love ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Love'un havaalanından indiği fotoğraf paylaşılarak, "Hoş geldin Vagner!" mesajı yayımlandı.
GÖZTEPE'DE SERDAR'DA BAĞ YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Serdar Gürler'in sol diz ön çapraz bağında yırtık olduğu bildirildi. Açıklamada, Fenerbahçe maçında oyundan çıkan Serdar Gürler'in muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği belirtildi.Oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi