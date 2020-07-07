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    • Spor
    • 07.07.2020 Gazete
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    'de 3 oyuncu kart sınırında yer alıyor

    'de , ve ceza sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan kart gören 32. haftada oynanacak olan maçında cezalı duruma düşecek. sınırdaki oyuncuların dikkatini çekti.

    Haberler Spor Fenerbahçe'de 3 oyuncu kart sınırında yer alıyor
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