Fenerbahçe'de Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan kart gören 32. haftada oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Tahir Karapınar sınırdaki oyuncuların dikkatini çekti.
SERDAR VE EKİCİ BUGÜN YOK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile kart cezalısı olan Serdar Aziz Gençlerbirliği karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.
SERDAR VE EKİCİ BUGÜN YOK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile kart cezalısı olan Serdar Aziz Gençlerbirliği karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.