Süper Lig'de lider Başakşehir, Antalya'yı deplasmanda yıktı: 0-2... 9. dakikada Antalyalı Sinan Gümüş'ün ceza sahası içinden vuruşunda son anda araya Clichy girdi. 30'da ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın vuruşu üstten auta gitti. 42'de Crivelli bu kez çerçeveyi tutturamadı.



JAHOVİC İLE GOLE YAKLAŞTILAR

45+4'te Antalyaspor gole çok yaklaştı. Topu ceza sahası içinde önünde bulan Jahovic'in sert şutunda top yandan auta gitti. 49'da Caiçara'nın ortasına kale dibinde kimse dokunamadı.