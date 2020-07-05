Süper Lig'de lider Başakşehir, Antalya'yı deplasmanda yıktı: 0-2... 9. dakikada Antalyalı Sinan Gümüş'ün ceza sahası içinden vuruşunda son anda araya Clichy girdi. 30'da ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın vuruşu üstten auta gitti. 42'de Crivelli bu kez çerçeveyi tutturamadı.
JAHOVİC İLE GOLE YAKLAŞTILAR
45+4'te Antalyaspor gole çok yaklaştı. Topu ceza sahası içinde önünde bulan Jahovic'in sert şutunda top yandan auta gitti. 49'da Caiçara'nın ortasına kale dibinde kimse dokunamadı.
İRFAN CAN'IN ŞUTUNU ÇIKARDI
50'de İrfan Can'ın sert şutunu Boffin çıkardı. 60'ta Başakşehirli Crivelli'nin kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti. 71'de Demba Ba şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.
VEYSEL'İ GEÇİP GOLÜNÜ ATTI
90+3'te Crivelli bomboş pozisyonda topu dışarı attı. 90+6'da Başakşehir 2. golü buldu. Crivelli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Elia topu ağlara göndermeyi başardı: 0-2.
JAHOVİC'TEN HAKEME TEPKİ
Antalyasporlu Jahovic, Podolski'nin sakatlandığı pozissyon sonrası hakemin korner esnasında değişikliğe izin vermemesine ve ardından Başakşehir'in golünün gelmesi sebebiyle hakeme uzun süre itiraz etti.
KADER ADAMI POLDİ!
Demba Ba'nın golünden 1 dakika önce Antalyaspor'un Alman yıldızı Podolski, Başakşehir savunmasını az adamla yakaladı. Tam golü bulacakken sakatlandı ve topu bıraktı. Pozisyonun devamında Başakşehir golü buldu.