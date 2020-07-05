Fener muradına erdi! Ferdi Kadıoğlu 2 golle Kanarya’yı sırtladı





KADIKÖY GOLCÜSÜ

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Ferdi Kadıoğlu dün Göztepe'ye attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Ferdi bu gollerin hepsini iç sahada atmayı başardı. Ferdi daha önce de ligin ilk haftasında Gaziantepspor'a gol atmayı başarmıştı.



KENDİMİ GÖSTERDİM

Göztepe karşısında iki gol atan Ferdi maç sonunda, "Kendimi ve neler yapabileceğimi gösterdim. Taraftarlarımız beni destekliyor. Kazandığımız ve onları mutlu ettiğimiz için sevinçliyim. Daha iyi olacağım" dedi.