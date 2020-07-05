Fener muradına erdi! Ferdi Kadıoğlu 2 golle Kanarya’yı sırtladı

F.Bahçe seriye bağladı... Sarı-Lacivertliler Göztepe'yi 2-1 yenerek arka arkaya 2. galibiyetini aldı. Maçın 1. dakikasında Deniz'in vuruşunda Beto topu kornere çeldi. 3'te Serdar Aziz'in şutunda Beto topu iki hamlede kontrol etti. 9'da Vedat Muriqi'nin vuruşunda Beto gole izin vermedi.
FERDİ BİR COŞTU PİR COŞTU
Maçın 25. dakikasında Hasan Ali'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Ferdi F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 45+2'de Ferdi kendisinin ve takımının 2. golünü attı. Devre 2-0 sona erdi.
SONER FARKI İKİYE İNDİRDİ
İkinci yarının 48. dakikasında Dirar'ın ortasında kaleci Beto topu kontrol etmeyi başardı. 66. dakikasında Soner şık çalımlarla ceza sahasına girerek farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1.
ALTAY MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
Maçın 66. dakikasında Soner farkı bire indirdi: 2-1. 87'de Wilczek'in kafa vuruşunda Altay topu kurtardı. Fenerbahçe maçtan 2-1 galip ayrıldı.
KADIKÖY GOLCÜSÜ
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusu Ferdi Kadıoğlu dün Göztepe'ye attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Ferdi bu gollerin hepsini iç sahada atmayı başardı. Ferdi daha önce de ligin ilk haftasında Gaziantepspor'a gol atmayı başarmıştı.
KENDİMİ GÖSTERDİM
Göztepe karşısında iki gol atan Ferdi maç sonunda, "Kendimi ve neler yapabileceğimi gösterdim. Taraftarlarımız beni destekliyor. Kazandığımız ve onları mutlu ettiğimiz için sevinçliyim. Daha iyi olacağım" dedi.
EVDE 10. GALİBİYET
F.Bahçe evinde 15. maçına çıktı. Sarı-Lacivertliler 10. galibiyetini elde etti. F.Bahçe evinde 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı.
ALTAY KALESİNDE YİNE DEVLEŞTİ
Göztepe maçında birbirinden kritik kurtarışlar yapan Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, alınan 3 puanda önemli bir rol oynadı. Son haftalarda iyi bir performans sergileyen Altay, yine takımını sırtladı.
İÇ SAHADA 3'TE 3 YAPTI
Fener'in yeni hocası Tahir Karapınar, Sarı-Lacivertli takımın başında Kadıköy'de çıktığı 3 lig maçının tamamını kazandı. İçeride 9 puan topladı.