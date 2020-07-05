Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, G.Saray maçıyla ilgili oyuncularına, "Maç bitene kadar konsantre bir şekilde oyuna odaklanın. Küçük bir hata ve motivasyon kaybı bize pahalıya mal olabilir. 90 dakika savaşmalıyız" dedi.
İSTANBUL'A KAYBETMİYOR
Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı 510 gündür kaybetmiyor. Karadeniz ekibi son yenilgisini 10 Şubat 2019'da Galatasaray'a karşı almı
İSTANBUL'A KAYBETMİYOR
Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı 510 gündür kaybetmiyor. Karadeniz ekibi son yenilgisini 10 Şubat 2019'da Galatasaray'a karşı almı