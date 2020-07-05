Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    : 90 dakika savaşmalıyız

    'un hocası , G.Saray maçıyla ilgili oyuncularına, "Maç bitene kadar konsantre bir şekilde oyuna odaklanın. Küçük bir hata ve motivasyon kaybı bize pahalıya mal olabilir. 90 dakika savaşmalıyız" dedi.

    90 dakika savaşmalıyız
    Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, G.Saray maçıyla ilgili oyuncularına, "Maç bitene kadar konsantre bir şekilde oyuna odaklanın. Küçük bir hata ve motivasyon kaybı bize pahalıya mal olabilir. 90 dakika savaşmalıyız" dedi.

    'A KAYBETMİYOR
    , İstanbul takımlarına karşı 510 gündür kaybetmiyor. ekibi son yenilgisini 10 Şubat 2019'da 'a karşı almı
    Haberler Spor Hüseyin Çimşir: 90 dakika savaşmalıyız
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri