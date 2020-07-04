Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, ligde 182 günlük sürede mağlubiyet görmedi. Karadeniz Fırtınası Çimşir yönetiminde 12 lig maçında boynu bükülmedi.
F.BAHÇE'Yİ 3 KEZ YENDİ
Bordo-Mavililer, 12 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 26 puan topladı. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı.
F.BAHÇE'Yİ 3 KEZ YENDİ
Bordo-Mavililer, 12 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 26 puan topladı. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı.