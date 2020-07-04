



SOSA'NIN ORTALARI BÜYÜK SİLAH

Fırtına, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşada duran toplara da çok güveniyor. Çünkü yarın Galatasaray'ın elinde uzun oyuncu olarak sadece Donk olacak. Serbest vuruşlar ve frikikler Bordo-Mavililer'in büyük kozu olacak. Sosa'nın adrese teslim ortaları büyük tehdit oluşturuyor.