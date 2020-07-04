Trabzon Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Galatasaray maçının ana kurgusunu oyuncularına ezberletti. Süper Lig'de uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Çimşir, rakibinin Başakşehir ile oynadığı maç kasetini defalarca izledi. Öncelikle Aslan'ın pas bağlantısı kesilecek.
SAHASINDA AVLAYACAK
Çimşir, Ndiaye, Sosa ve Sörloth ile G.Saray savunması ve Seri'ye şok pres yapacak. Rakibin hücuma çıkması engellenecek. Trabzon rakibini sahasında avlayacak.
AZ ADAMLA YAKALAYACAK
Sonrasında ise kapılan toplarla hızla hücuma çıkılacak. Galatasaray savunmasını az adamla yakalamayı planlayan Çimşir'in öğrencileri skor bulmaya çalışacak.
SOSA'NIN ORTALARI BÜYÜK SİLAH
Fırtına, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşada duran toplara da çok güveniyor. Çünkü yarın Galatasaray'ın elinde uzun oyuncu olarak sadece Donk olacak. Serbest vuruşlar ve frikikler Bordo-Mavililer'in büyük kozu olacak. Sosa'nın adrese teslim ortaları büyük tehdit oluşturuyor.
EN BÜYÜK KOZU
Trabzonspor'un yarın hücumdaki en büyük kozu Sörloth olacak. İlk maçta Aslan'ı avlamıştı.
SÜPER LİG'DE 20 GOLLE İLK SIRADA
Fırtına'nın golcüsü Alexander Sörloth, 29 hafta sonunda attığı 20 golle Gol Krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor. Onu Alanyalı Cisse izliyor.