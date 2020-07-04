Liverpool'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Muhammed Salah, ülkesi Mısır'da yardım çalışmaları yürütüyor. Salah, Nagrig kasabasındaki hemşehrilerine ambulans bağışladı. 40 bin dolara mal olan ambulans hizmete girdi. Yöre sakinleri Salah'ın bu desteğinde büyük memnuniyet duyuyor.







KENYALI ATLET KİPSANG 4 YIL MEN CEZASI ALDI

Dünya rekortmeni uzun mesafe koşucusu Kenyalı Wilson Kipsang, doping ihlali gerekçesiyle spordan 4 yıl men edildi. Kenyalı atlet, 2013 Berlin Maratonu'nda dünya rekorunu kırmayı başarmıştı.



KARTAL'DA KAYSERİ MESAİSİ

Beşiktaş, pazartesi günü oynayacağı Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürdü. 1 saat 20 dakika süren idman taktik çalışmalarla sona erdi.







RIZA ÇALIMBAY'DAN FİKSTÜR TEPKİSİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Süper Lig'de 7 günde 3 maç oynayıp, hem de zor maçlar oynayıp ondan sonra 8 gün sonra maç oynamak biraz zor. Takımda sıkıntılar olursa kaldırması çok zor. Bana göre bizim maçları ayarlarken biraz düşünmeden karar vermişler" ifadelerini kullandı.

KIZILYILDIZ ABD'Lİ WALDEN İLE İMZALADI

THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız, ABD'li basketbolcu Corey Walden'ı renklerine bağladı. Sırp ekibi, 27 yaşındaki oyun kurucu Walden ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Corey Walden, ülkesinden ayrıldıktan sonra Belçika'nın Oostende, İsrail'in Hapoel Holon ve son olarak Sırbistan'ın Partizan NIS ekibinde forma giymişti.







BU TAKIM LİGDE KALMAYI HAK EDİYOR

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un yıldızı Fernando Boldrin, Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de kalmayı hak eden bir takım olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Konyaspor maçını final niteliğinde bir maç diye adlandırabiliriz. Bizim kadar onların da galibiyete ihtiyacı var. Herkes ruhunu mücadelesini ortaya koyacak" dedi.

