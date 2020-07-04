Galatasaray’ın gözdesi Luis Abram!

sezon sakatlıklar nedeniyle stoper rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yeni sezonda işi sıkı tutmak istiyor... Sarı-Kırmızılılar,formasını giyen'ın transferi için resmi girişimlere başladı.basını,'ınstoper için'e teklifini sunduğunu ve yanıt beklediğini yazdı. Alınan bilgilere göre Sarı- Kırmızılılar'yu gözden çıkarmış durumda.1 yıl sözleşmesi kalan'ın artık kariyerine'da devam etmek istediği ve'ın teklifine sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.Galatasaray'ın Velez Sarsfield'ın bir başka stoperi Lautaro Gianetti ile de ilgilendiği belirtiliyor. 2022'ye kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu Velez'in takım kaptanı.