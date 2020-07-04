güntarafından kiralık sözleşmesi bittiği için çağrılan idmana çıkmayanşok yaşayanbir ayrılık daha gerçekleşmeye çok yakın.sezonmaçta oynamayan ya da maç içinde sakatlık yaşayanveto geldi. Satın alma opsiyonuolan veda yıllık ücreti olanorta saha oyuncusuna yakın bir zaman içinde kararın resmi olarak tebliğ edileceği öğrenildi. Teknik patronyüksek hem maliyet hem de çok sakatlanması nedeniyleriskli transfer olarak nitelendirdiği de gelen haberler arasında.