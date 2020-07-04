Önceki gün Monaco tarafından kiralık sözleşmesi bittiği için çağrılan idmana çıkmayan Onyekuru'da şok yaşayan Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşmeye çok yakın.
HEM MALİYETLİ HEM RİSKLİ
Bu sezon 16 maçta oynamayan ya da maç içinde sakatlık yaşayan Mario Lemina'ya Terim'den veto geldi. Satın alma opsiyonu 16 milyon Euro olan ve 2 milyon Euro da yıllık ücreti olan Gabonlu orta saha oyuncusuna yakın bir zaman içinde kararın resmi olarak tebliğ edileceği öğrenildi. Teknik patron Fatih Terim'in yüksek hem maliyet hem de çok sakatlanması nedeniyle Lemina'yı riskli transfer olarak nitelendirdiği de gelen haberler arasında.
HEM MALİYETLİ HEM RİSKLİ
Bu sezon 16 maçta oynamayan ya da maç içinde sakatlık yaşayan Mario Lemina'ya Terim'den veto geldi. Satın alma opsiyonu 16 milyon Euro olan ve 2 milyon Euro da yıllık ücreti olan Gabonlu orta saha oyuncusuna yakın bir zaman içinde kararın resmi olarak tebliğ edileceği öğrenildi. Teknik patron Fatih Terim'in yüksek hem maliyet hem de çok sakatlanması nedeniyle Lemina'yı riskli transfer olarak nitelendirdiği de gelen haberler arasında.