FETÖ’nün nakış gibi işledigi büyük bir oyun

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 107 sanıklı Futbolda Şike Kumpası davasının 15. oturumunda müşteki sıfatıyla ifade verdi. Koç, "Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir! Şike yapmamıştır, asla da yapmaz. 9 yıl önce bugün, sadece Türk futbolunda değil, Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Türk sporunun en önemli değerlerinden biri olan Fenerbahçemiz, her aşaması nakış gibi işlenen büyük bir oyunla ele geçirilmeye çalışılmıştır. Sadece o yıl 54 milyon Euro zararımız oldu" diye konuştu.
Dava öncesinde açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu ise, "Başlı başına sayfalara sığmayacak yaşanmışlıklar var. Ülkemize ders niteliğinde, insanlara Fenerbahçe'nin büyük ailesinin örnek olabileceği destansı bir mücadele var. Fenerbahçe'nin duruşu belki Türkiye'ye örnek olabilecek çok büyük bir sürecin başlangıcı oldu" dedi.
DAVA KASIMA ERTELENDİ
Dün 15. oturumu gerçekleşen Futbolda Şike Kumpası Davası'nda karar çıkmadı. Dava, 9-20 Kasım 2020'ye ertelendi.
Dava öncesinde açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu ise, "Başlı başına sayfalara sığmayacak yaşanmışlıklar var. Ülkemize ders niteliğinde, insanlara Fenerbahçe'nin büyük ailesinin örnek olabileceği destansı bir mücadele var. Fenerbahçe'nin duruşu belki Türkiye'ye örnek olabilecek çok büyük bir sürecin başlangıcı oldu" dedi.
DAVA KASIMA ERTELENDİ
Dün 15. oturumu gerçekleşen Futbolda Şike Kumpası Davası'nda karar çıkmadı. Dava, 9-20 Kasım 2020'ye ertelendi.