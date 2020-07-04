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    • Spor
    • 04.07.2020 Gazete
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    ’nün nakış gibi işledigi büyük bir oyun

    Başkanı , ' Davası’nda ifade verdi. Koç, “Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir! Şike yapmamıştır, asla da yapmaz... Fenerbahçemiz her aşaması nakış gibi işlenen büyük bir oyunla ele geçirilmeye çalışılmıştır. Sadece o yıl 54 milyon Euro zararımız oldu” dedi.

    FETÖ’nün nakış gibi işledigi büyük bir oyun
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 107 sanıklı Futbolda Şike Kumpası davasının 15. oturumunda müşteki sıfatıyla ifade verdi. Koç, "Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir! Şike yapmamıştır, asla da yapmaz. 9 yıl önce bugün, sadece Türk futbolunda değil, Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Türk sporunun en önemli değerlerinden biri olan Fenerbahçemiz, her aşaması nakış gibi işlenen büyük bir oyunla ele geçirilmeye çalışılmıştır. Sadece o yıl 54 milyon Euro zararımız oldu" diye konuştu.



    Dava öncesinde açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu ise, "Başlı başına sayfalara sığmayacak yaşanmışlıklar var. Ülkemize ders niteliğinde, insanlara Fenerbahçe'nin büyük ailesinin örnek olabileceği destansı bir mücadele var. 'nin duruşu belki 'ye örnek olabilecek çok büyük bir sürecin başlangıcı oldu" dedi.

    DAVA KASIMA ERTELENDİ
    Dün 15. oturumu gerçekleşen Davası'nda karar çıkmadı. Dava, 9-20 Kasım 2020'ye ertelendi.



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